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В день саммита G20 в Буэнос-Айресе произошло землетрясение

Происшествия

Подземные толчки магнитудой 3,8

В день саммита G20 в Буэнос-Айресе произошло землетрясение
Ray Bouknight
Сейсмограф

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 19:22 — REGNUM  В Буэнос-Айресе в день начала саммита глав государств G20, произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает 30 ноября аргентинский Национальный институт сейсмических прогнозов.

Подземные толчки были зафиксированы в 16.27 мск. Их эпицентр находился на глубине 25 км.

Сейсмологи классифицировали это землетрясение к категории слабых и средних, заверив, что к повреждениям зданий такие явления не приводят.

Каких-либо нежелательных последствий этих сейсмических толчков не выявлено.

В настоящий момент в Аргентине проходит саммит G20, участие в котором принимают мировые лидеры.

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Землетрясения
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