В Челябинской области назван виновник ДТП с пятью погибшими

Касли, Челябинская область, , 18:36 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель одной из машин, попавших в ДТП с гибелью пяти человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной полиции.

Задержан водитель большегруза «Вольво» 1995 года рождения. Следствие считает, что вечером 29 ноября он допустил выезд прицепа на встречную полосу. Это и привело к столкновению трёх грузовиков и легковой машины.

1 декабря ему планируют предъявить обвинение. Также следствие намерено добиваться его заключения под стражу.

Напомним, авария произошла 29 ноября в 22:40 по местному времени на 108-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе. Погибли пять человек, среди которых водитель и трое пассажиров машины «Лэнд Ровер Дефендер» и водитель машины «ТАТА». Водитель грузовой «Газели» выжил, но получил травмы.

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