Депутат гордумы Кирова объявлен в розыск по подозрению в хищении 20 млн

Киров, , 17:39 — REGNUM Депутат гордумы Кирова Дмитрий Никулин объявлен в розыск. Он подозревается в организации хищения средств, принадлежащих ООО «Электронный проездной», сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кировской области.

По версии следствия, именно он мог выступить инициатором и организатором хищения. Так, в 2013 году он, зная о завершении разработки программного обеспечения «Мама, я пришел», а пилотный проект его использования в школах города уже реализован, договоры на использование программы уже заключены и каких-либо дополнительных расходов не требуют, вместе с директором ООО «Электронный проездной» и бывшим директором МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» совершили хищение средств общества с использованием служебного положения в особо крупном размере — 20 млн рублей.

При этом директор ООО «Электронный проездной» и экс-глава МБУ уже задержаны и заключены под стражу и обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»), ч.1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводится масштабная работа по установлению новых эпизодов преступной деятельности, а также установлению иных лиц, причастных к организации и совершению данного хищения.

Согласно данным официального портала Кировской городской думы, Никулин является председателем регионального совета Кировского регионального отделения «Всероссийского совета местного самоуправления». В гордуму избран в 2012 году. С октября 2016 года по 2017 год возглавлял фракцию «Единая Россия» в городском парламенте.