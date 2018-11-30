Пятница, 30 Ноября 2018 года
17:38:35 МСК

Тела двух женщин и ребенка обнаружили около многоэтажки в Удмуртии

Происшествия

Подробности уточняются

Глазов, Удмуртия, 30 ноября 2018, 17:14 — REGNUM  Тела двух взрослых женщин и ребенка обнаружили около многоэтажного жилого дома в Глазове. Дом расположен на улице Пехтина.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на информированный источник.

Предположительно, женщины и ребенок погибли от падения с высоты. По предварительным данным, погибшими оказались мать, бабушка и девятилетняя девочка.

Кроме того, на место происшествия выехали представители следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным портала Glazov life, тела обнаружены около 12-этажного дома.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Самоубийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить