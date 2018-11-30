Тела двух женщин и ребенка обнаружили около многоэтажки в Удмуртии

Глазов, Удмуртия, , 17:14 — REGNUM Тела двух взрослых женщин и ребенка обнаружили около многоэтажного жилого дома в Глазове. Дом расположен на улице Пехтина.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на информированный источник.

Предположительно, женщины и ребенок погибли от падения с высоты. По предварительным данным, погибшими оказались мать, бабушка и девятилетняя девочка.

Кроме того, на место происшествия выехали представители следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным портала Glazov life, тела обнаружены около 12-этажного дома.