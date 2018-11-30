По факту кибератаки на канатную дорогу в Москве возбуждено уголовное дело

Москва, , 17:14 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту кибератаки на серверы канатной дороги на Воробьёвых горах. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Никулинской прокуратуры Москвы.

Как сообщается, дело возбуждено по статье 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Ход расследования взят под контроль органами столичной прокуратуры.

Напомним, сбой в работе Московской канатной дороги произошёл днём 28 ноября — на второй день после её запуска. Позднее в администрации МКД назвали причиной приостановки работы атаки на компьютерные серверы канатной дороги.

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