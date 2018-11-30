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Итальянская полиция нашла 9 килограммов кокаина среди рождественских елок

Происшествия

Стоимость наркотиков оценивается в 10 млн евро

Больцано, Италия, 30 ноября 2018, 16:23 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали в городке Бреннеро на севере страны партию оружия и наркотиков, передает информагентство Ansa в пятницу, 30 ноября.

Правоохранители остановили для проверки на трассе один из грузовиков и среди рождественских елок обнаружили восемь пистолетов и пистолетов-пулеметов, а также пули и 9 килограмм кокаина. Стоимость наркотиков оценивается в 10 млн евро.

Задержанный грузовик с албанскими номерами следовал из Нидерландов в Албанию. Оба водителя, граждане Албании, задержаны.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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