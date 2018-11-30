Итальянская полиция нашла 9 килограммов кокаина среди рождественских елок

Больцано, Италия, , 16:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали в городке Бреннеро на севере страны партию оружия и наркотиков, передает информагентство Ansa в пятницу, 30 ноября.

Правоохранители остановили для проверки на трассе один из грузовиков и среди рождественских елок обнаружили восемь пистолетов и пистолетов-пулеметов, а также пули и 9 килограмм кокаина. Стоимость наркотиков оценивается в 10 млн евро.

Задержанный грузовик с албанскими номерами следовал из Нидерландов в Албанию. Оба водителя, граждане Албании, задержаны.