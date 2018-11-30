В Саратове погиб провалившийся под лед пятилетний ребенок

Саратов, , 15:08 — REGNUM В Саратове следователи устанавливают обстоятельства гибели пятилетнего ребенка на воде, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По предварительным данным, 30 ноября ребенок находился на одной из турбаз Зеленого острова вместе с родителям. Днем мальчик вместе с отцом гулял по льду на реке Волга, в какой-то момент ледяной покров не выдержал, после чего они упали в воду.

Отец попытался вытащить сына, однако своими силами сделать этого не смог. Выбравшись из воды, он позвал на помощь знакомого и дедушку мальчика, которые спустили на воду лодку и достали малыша.

Ребенку стали оказывать первую помощь, вызвали спасателей и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб констатировали смерть мальчика.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре возбудили уголовное дело по факту гибели трёх взрослых и одного ребёнка, ушедших под лёд на снегоходе на реке Корлики.

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