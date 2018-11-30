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Причина поломки в самолете Меркель заключалась в одной детали — ВВС ФРГ

Происшествия

Проблема уже устранена

Берлин, 30 ноября 2018, 15:11 — REGNUM  Причиной неисправности системы связи с землей на борту самолета канцлера Германии стала поломка одной детали, передает немецкий канал N-TV.

Как заявил представитель люфтваффе (военно-воздушных сил Германии), полковник Гвидо Хенрих, речь идет об электронной распределительной коробке.

«Это была классическая неисправность одной детали, какая может случаться сегодня», — сказал он.

Он добавил, что проблема уже устранена, машина вновь готова к полетам.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 ноября средства массовой информации распространили слух о том, что ЧП на борту Меркель имеет «криминальный характер». Пилот заявил о «беспрецедентном выходе из строя системы связи».

Напомним, из-за экстренной посадки самолета в Кёльне и незапланированного ночлега вся немецкая делегация во главе с канцлером Ангелой Меркель опоздает на открытие саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 30 ноября.

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