На Ставрополье открыто около 150 стационарных пунктов обогрева

Ставрополь, , 14:57 — REGNUM Около 150 стационарных пунктов обогрева работает на территории Ставропольского края вблизи федеральных трасс и крупных автодорог. Список и адреса пунктов можно найти на сайте краевого ГУ МЧС по региону.

Отметим, что по данным региональных СМИ, несколько автомобилей застряли на дорогах в разных районах края: случаи отмечены в Изобильненском районе, на подъезде к Ставрополю.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября регион накрыл мощный снегопад. По информации ФКУ Упрдор «Северный Кавказ», с 30 ноября из-за сильной метели и ограниченной видимости закрыто движение на подъезде к Ставрополю и от Невинномысска до села Водораздел трассы Р-217 «Кавказ». Также до особого распоряжения закрыт с 13 по 18 километр подъезд к Ставрополю от Р-217 «Кавказ» (Ставропольский край, п. Извещательный). Есть объезд — по маршруту: км 11 — км 37 ст. Барсуковская — Тоннельный — Грушевый — г. Ставрополь. Временно закрыто движение на участке с 243 по 270 километр трассы Р-217-Кавказ от выезда из Невинномысска до села Водораздел. На федеральных трассах сейчас работает более 90 единиц техники, около 100 дорожных рабочих

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