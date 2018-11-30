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В Подмосковье после «обряда» у пожилой пары пропало 1,3 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Протвино, Московская область, 30 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  В Противно Московской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении цыганки, которая подозревается в хищении 1,3 млн рублей у пожилой пары, сообщает 30 ноября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, 83-летняя женщина на местном рынке познакомилась с цыганкой, которая предложила провести «обряд по очищению денег». Проследовав с ней домой, злоумышленница похитила 1,3 млн рублей. В полицию обратился 83-летний муж женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемся находится под стражей.

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