В Подмосковье после «обряда» у пожилой пары пропало 1,3 млн рублей

Протвино, Московская область, , 14:24 — REGNUM В Противно Московской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении цыганки, которая подозревается в хищении 1,3 млн рублей у пожилой пары, сообщает 30 ноября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, 83-летняя женщина на местном рынке познакомилась с цыганкой, которая предложила провести «обряд по очищению денег». Проследовав с ней домой, злоумышленница похитила 1,3 млн рублей. В полицию обратился 83-летний муж женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемся находится под стражей.

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