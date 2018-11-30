В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик: есть пострадавшие

Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM В Екатеринбурге девять человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Авария произошла 30 ноября в районе Сибирского тракта и улицы Новгородцевой. Среди пострадавших есть ребёнок.

Причины ДТП устанавливаются. Органы СКР со своей стороны начали доследственную проверку на предмет оказания пассажирам автобуса услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отметим, это не первое за последние сутки ДТП на Урале. Поздно вечером 29 ноября в Челябинской области столкнулись три грузовика и легковая машина. Погибли пять человек.

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