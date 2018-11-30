Пятница, 30 Ноября 2018 года
14:39:47 МСК

В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик: есть пострадавшие

Происшествия

СКР начал проверку

Екатеринбург, 30 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  В Екатеринбурге девять человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Авария произошла 30 ноября в районе Сибирского тракта и улицы Новгородцевой. Среди пострадавших есть ребёнок.

Причины ДТП устанавливаются. Органы СКР со своей стороны начали доследственную проверку на предмет оказания пассажирам автобуса услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отметим, это не первое за последние сутки ДТП на Урале. Поздно вечером 29 ноября в Челябинской области столкнулись три грузовика и легковая машина. Погибли пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале оценили состояние трассы на месте смертельного ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить