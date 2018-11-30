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В Карелии бывшая сотрудница банка обвиняется в хищении денег у пенсионеров

Происшествия

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы

В Карелии бывшая сотрудница банка обвиняется в хищении денег у пенсионеров
Jeremy Wong
Беззащитные старики

Петрозаводск, 30 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  В Карелии прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы банка, которая обвиняется в хищении денег со счетов пенсионеров, сообщает 30 ноября пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, с ноября 2017 по март 2018 года менеджер, имея доступ к электронной базе банка, выбрала пятерых клиентов в возрасте от 80 до 86 лет, имеющих на счетах значительные накопления.

Затем она распечатывала приходно-кассовые ордера, подделывала подписи и получала деньги в кассе. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более одного миллиона рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 160 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишением свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Отмечается, что банк полностью вернул похищенные деньги потерпевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре были осуждены сотрудницы банка, похитившие у финансового учреждения 22 млн рублей. Женщины получили условные сроки заключения.

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