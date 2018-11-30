Пятница, 30 Ноября 2018 года
14:41:12 МСК

В Москве задержали сына певца Игоря Талькова

Происшествия

Игорь Тальков-младший отказался проходить тестирование на алкоголь

Москва, 30 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  Инспекторы ГИБДД в Москве за вождение в нетрезвом состоянии задержали сына эстрадного исполнителя Игоря Талькова, передает 30 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что машина Игоря Талькова-младшего была остановлена для проверки документов в Востряковском проезде на юге Москвы. За рулем оказался сам Тальков, который отказался проходить тестирование на алкоголь. В результате на него был составлен протокол за вождение в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

Читайте также: В Петербурге возобновили расследование убийства Игоря Талькова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить