В Москве задержали сына певца Игоря Талькова

Москва, , 13:57 — REGNUM Инспекторы ГИБДД в Москве за вождение в нетрезвом состоянии задержали сына эстрадного исполнителя Игоря Талькова, передает 30 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что машина Игоря Талькова-младшего была остановлена для проверки документов в Востряковском проезде на юге Москвы. За рулем оказался сам Тальков, который отказался проходить тестирование на алкоголь. В результате на него был составлен протокол за вождение в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

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