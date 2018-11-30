В тульской школе – вспышка кишечной инфекции

Тула, , 13:54 — REGNUM Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована в МБОУ «Центр образования №40» Тулы. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Заболевание выявлено у четырех учащихся, они госпитализированы. Параллельно специалисты Роспотребнадзора и тульского минздрава выясняют причины заболевания. Проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий: заключительная дезинфекция в учреждении, медицинский осмотр, наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц, лабораторное исследование объектов окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года из тульского санатория «Иншинка» с кишечной инфекцией были госпитализированы пятеро детей, еще 12 жаловались на недомогание.