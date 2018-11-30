Неисправность борта Меркель не имеет криминального характера — ВВС Германии

Берлин, , 13:43 — REGNUM Немецкие военные эксперты исключили «криминальный» характер технической неисправности на правительственном самолете канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пишет 30 ноября Die Welt.

По мнению специалистов ВВС Германии, сбой, в результате которого Ангела Меркель опоздала на открытие саммита «большой двадцатки», произошёл в одной из распределительных коробок на борту лайнера.

«Нет абсолютно никаких признаков криминального характера инцидента», — подчеркнул представитель ВВС Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, посадка в Кёльне была произведена после «беспрецедентного нарушения системы связи» лайнера. Об этом заявил командир воздушного судна, на борту которого находилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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