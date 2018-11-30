Пострадавших при крушении вертолета в НАО эвакуировали в Архангельск

Нарьян-Мар, , 13:37 — REGNUM Двух пострадавших при крушении вертолета в Ненецком АО, получивших тяжелые травмы, эвакуировали в Архангельск. Об этом со ссылкой на замглавврача по медицине катастроф НАО Андрея Паневина пишет nao24.ru.

Остальные пострадавшие остаются на лечении в хирургическом отделении Ненецкой окружной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера одному из пострадавших была проведена операция с участием врачей, прилетевших из Архангельска. Сегодня его состояние стабилизировалось и было принято решение транспортировать его и еще одного пострадавшего в Архангельскую областную клиническую больницу.

Напомним, грузовой вертолёт Ми-26 компании UTair упал 28 ноября вблизи посёлка Харьягинский. На борту находились шесть человек. Капитан воздушного судна погиб. По факту крушения вертолёта Ми-26 возбуждено уголовное дело. Предварительными причинами названы обледенение судна и сложные метеоусловия.

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