С начала эпидемии в Конго от Эболы скончались почти 200 человек

Киншаса, , 13:33 — REGNUM Порядка 200 человек скончались в Демократической республике Конго от последствий лихорадки Эбола, сообщает 30 ноября Anadolu.

Вспышка инфекции произошла в стране в конце июля 2018 года, с тех пор правительство страны принимает усилия по локализации эпидемии.

Напомним, прививочная кампания против лихорадки Эбола началась в Демократической республике Конго 8 августа 20 018 года, с тех пор вакцину получили 37 тыс. 559 человек.

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