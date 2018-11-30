Телефонные мошенники убедили воронежцев расстаться с 5,5 млн рублей

Воронеж, , 13:28 — REGNUM В Воронеже задержаны подозреваемые в совершении телефонных мошенничеств, об этом 30 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным полиции, речь идет как минимум о шести эпизодах, а общая сумма ущерба составляет не менее 5,5 млн рублей.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УМВД России по Воронежу установили и задержали подозреваемых в совершении серии телефонных мошенничеств в отношении жителей Воронежской области», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Оба задержанных уже имеют судимости: один — за причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее смерть, второй — за разбой, грабеж и кражу. Преступники действовали по одной схеме: звонили на мобильный телефон потенциальной жертвы, представлялись работниками банка и сообщали о якобы совершении хакерской атаки и попытки блокировки счета. «Банкиры» убеждали жертву обналичить деньги в отделении банка и перевести на другой банковский счет. Сами подозреваемые позже рассказали полицейским, что звонили на случайные номера, а для перевода указывали новый счет премиум-карт, который специально открывали на подставных людей за денежное вознаграждение.

По фактам хищения средств были возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.