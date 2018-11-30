В Прикамье смертельным аргументом в ссоре пенсионеров стала серная кислота

Кизел, Пермский край, , 13:29 — REGNUM В Кизеле Пермского края под уголовное преследование попал 60-летний местный житель. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, два пенсионера встретились на улице и поссорились. Во время конфликта один из мужчин облил своего знакомого серной кислотой. От полученных химических ожогов мужчина умер.

Расследование дела завершилось. Силовики считают, что собрали достаточную доказательную базу для передачи материалов в суд.

Добавим, серная кислота (H2SО4) — одна из самых едких кислот и опасных реагентов, известных человеку, особенно в концентрированном виде. Обвиняемому в смертельной жестокости пожилому пермяку грозит до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что серная кислота периодически используется в качестве оружия возмездия. Как результат жертвой, но правосудия, становятся и сами нападавшие. Так, в 2016 году петербуржец из ревности облил свою знакомую серной кислотой. Женщина умерла. Приговорён к 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В 2016 году в Челябинске заказчика кислотной атаки приговорили к трём годам и трем месяцам лишения свободы. По данным информресурсов, мужчина заказал жестокое убийство своей бывшей супруги и хотел, чтобы она помучилась, поэтому избрал изощрённый способ.

Широкий резонанс получило нападение на худрука балета Большого театра Сергея Филина 17 января 2013 года в Москве. Филину плеснули в лицо кислотой, в результате чего он частично потерял зрение и перенёс большое количество операций. Исполнителем преступления следствие посчитало жителя Рязанской области. Он был приговорён к девяти годам лишения свободы.