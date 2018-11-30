На Западном берегу реки Иордан совершено нападение на палестинскую деревню

Рамалла , , 13:26 — REGNUM Еврейские поселенцы совершили нападение на палестинскую деревню на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 30 ноября Anadolu.

Нападавшие совершили акт агрессии к западу от города Вифлием, на зданиях и местной мечети они рисовали антипалестинские лозунги

Напомним, противоречия между евреями и палестинцами в последнее время значительно осложнились. Причиной тому стало жестокое подавление акций протеста в секторе Газа, в ходе которых погибли свыше сотни палестинцев.

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