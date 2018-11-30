«10% от стоимости контракта»: бывший замгубернатора Зауралья арестован

Курган, , 13:14 — REGNUM Бывший замгубернатора Курганской области Роман Ванюков заключён под стражу до 27 января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Курганском городском суде.

Напомним, Роман Ванюков был задержан 29 ноября сотрудниками УФСБ России по Курганской области по подозрению в получении трёхмиллионной взятки от посредника директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Зауралья. В следственном управлении СКР по Курганской области отметили, что это была лишь часть взятки на общую сумму свыше 26 млн рублей.

Против Романа Ванюкова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как сообщает портал «Область 45», адвокат Романа Ванюкова просил 30 ноября поместить подзащитного под домашний арест, так как у него нет на руках ни российского, ни зарубежного паспорта. Суду были представлены положительные характеристики и почётные грамоты экс-заместителя губернатора. Но суд вынес решение о заключении бывшего чиновника под стражу, так как его обвиняют в особо тяжком преступлении.

Кстати, на суде выяснилось, что взятка должна была составить 10% стоимости контракта в 260 млн рублей на строительство дороги в Щучанском районе. Во всяком случае, так считают представители следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье за многомиллионную взятку задержан бывший замгубернатора