Экс-директор Ивановского облздрава может отделаться условным сроком

Иваново, , 13:09 — REGNUM Бывший директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук, обвиняемая в превышении служебных полномочий, может отделаться условным сроком. 30 ноября в рамках судебного процесса по этому уголовному делу начались прения сторон.

Как сообщил портал IvanovoNews, гособвинитель запросил у суда наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также запрет на работу в должностях, связанных с организационно-распределительными функциями, на 2,4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении на тот момент зампредседателя правительства Ивановской области — директора департамента здравоохранения Светланы Романчук было возбуждено в июне 2017 года. Тогда же она была уволена с должностей в правительстве. В вину ей вменяется создание для компании «Медтехника», учрежденной областным правительством, преимущественных условий на рынке оказания услуг по обслуживанию медицинской техники.

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