Мэрию Иванова эвакуировали из-за короткого замыкания

Иваново, , 12:54 — REGNUM Около 150 человек эвакуированы из здания администрации города Иванова 30 ноября. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в шахте лифта.

По информации «Ивтелерадио», в здании по адресу Шереметевская, 1, сработала пожарная сигнализация все люди, находившиеся на тот момент в здании, эвакуированы — сотрудников разместили в другом помещении.

По данным ГУ МЧС, причиной стало короткое замыкание в шахте лифта на шестом этаже без последующего горения. Однако местные СМИ сообщают о возгорании и задымлении здания.

Сегодня же, 30 ноября, задымление произошло в кинешемской школе №17. Эвакуация не потребовалась — сигнализация сработала еще до начала первого урока, занятия просто приостановили. Причина устанавливается.