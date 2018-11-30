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Мэрию Иванова эвакуировали из-за короткого замыкания

Происшествия

Из-за задымления рабочие места покинули около 150 человек

Иваново, 30 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Около 150 человек эвакуированы из здания администрации города Иванова 30 ноября. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в шахте лифта.

По информации «Ивтелерадио», в здании по адресу Шереметевская, 1, сработала пожарная сигнализация все люди, находившиеся на тот момент в здании, эвакуированы — сотрудников разместили в другом помещении.

По данным ГУ МЧС, причиной стало короткое замыкание в шахте лифта на шестом этаже без последующего горения. Однако местные СМИ сообщают о возгорании и задымлении здания.

Сегодня же, 30 ноября, задымление произошло в кинешемской школе №17. Эвакуация не потребовалась — сигнализация сработала еще до начала первого урока, занятия просто приостановили. Причина устанавливается.

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