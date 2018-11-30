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В Прикамье по вине водителей автобусов погибли 3 человека

Происшествия

За 10 месяцев на территории региона произошло 76 ДТП с участие автобусов

Пермь, 30 ноября 2018, 12:46 — REGNUM  В Пермском крае за 10 месяцев 2018 года по вине водителей автобусов зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, которые совершены по вине водителей автобусов. В этих авариях погибли три человека, 105 человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой Госавтоинспекции.

В качестве основных причин ДТП автоинспекторы назвали неправильный выбор дистанции, превышение скорости, нарушение проезда перекрестка, несоблюдение очередности проезда, непредставление преимущества пешеходам.

С начала года по результатам контрольных мероприятий в регионе из-за технической неисправности запретили эксплуатацию 1272 автобусов, в том числе в 162 случаях за управление автобусами с неисправной тормозной системой или рулевым управлением.

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Дорожно-транспортные происшествия
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