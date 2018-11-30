В «Шереметьево» Вoeing прервал полёт из-за человека на взлётной полосе

Москва, , 12:45 — REGNUM В аэропорту «Шереметьево» в Москве произошёл второй за последние несколько недель случай несанкционированного выхода человека на взлётно-посадочную полосу. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент случился накануне вечером, 29 ноября.

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Мужчину без специальной униформы на ВВП диспетчеры заметили за считанные секунды до вылета «Боинга», следовавшего в Сочи. Экипажу была дана команда прервать взлёт и вернуться на стоянку, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Нарушителя требований безопасности задержали, он не пострадал. Выяснилось, что это рабочий дорожно-строительной компании, которая выполняет работы на аэродроме.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай, произошедший в международном аэропорту «Шереметьево» 20 ноября, стоил жизни гражданину Армении. Тело мужчины было обнаружено на взлётно-посадочной полосе сразу после взлёта авиалайнера Boeing 737, выполняющего рейс Москва — Афины. По предварительным данным, 25-летний молодой человек погиб от удара одной из стоек шасси пассажирского авиалайнера. Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности при организации полётов.

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