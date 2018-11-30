В Сибири вынесли приговор по делу о хищении 500 млн рублей с нефтебазы

Новосибирск, , 12:39 — REGNUM Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновными двух бывших топ-менеджеров нефтебазы «Красный Яр» за хищение более 500 млн рублей и приговорил их к 4,5 годам лишения свободы.

Установлено, что подсудимые, являясь заместителями гендиректора компании, внесли ложные сведения в программу 1С о якобы имевших место поставках топлива данной организацией, тем самым образовалась фиктивная кредиторская задолженности перед подконтрольной им компанией.

Таким образом подсудимые похитили более 500 млн рублей. В итоге суд приговорил их к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

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