Огонь уничтожил склад липецкого завода «Строймаш»

Лебедянь, Липецкая область, , 12:34 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 29 на 30 ноября на ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» произошёл пожар. Как сообщил портал Gorod48, сигнал поступил спасателям от охраны предприятия около 2:00, огонь потушили в 6:00, а к 10:00 были ликвидированы последствия ЧП.

Возгорание произошло на складе комплектующих для строительной техники. Площадь открытого горения составила тысячу квадратных метров. Помещение выгорело полностью. Пострадавших нет.

На месте продолжают работать специалисты, а для оценки ущерба, причинённого предприятию, в Лебедянь выехал генеральный директор завода.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года это уже второе крупное происшествие в Лебедяни. В апреле 2017 года обрушился склад готовой продукции ООО «Лебедянский», принадлежащего компании PepsiCo. На складе хранилось примерно 28 млн тонн сока в упаковках. При обрушении упаковки с продукцией пострадали, и соки потекли по улицам Лебедяни и со сточными водами попали в Дон. Как показала экспертиза, предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде из-за этого была превышена, поэтому предприятию пришлось выплачивать компенсации в муниципальный бюджет.