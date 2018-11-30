В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве на почве личной неприязни

Магас, , 12:07 — REGNUM В Ингушетии по горячим следам задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 54-летнего мужчины. Происшествие случилось днем 28 ноября в Назрани.

Подозреваемый, находясь на территории домовладения, расположенного по улице Насыр-Кортской, выстрелил в жителя республики, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону. От полученных ранений тот скончался на месте. По данным следствия, убийство произошло на почве ранее сложившихся неприязненных отношений.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Уже спустя сутки 61-летний подозреваемый в его совершении был задержан. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены пистолет неустановленного образца и стреляные гильзы и пули калибра 9 мм.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.