В СКР рассказали о состоянии раненых при нападении сотрудников Росгвардии

Краснодар, , 12:04 — REGNUM Один из сотрудников Росгвардии, раненый при нападении в Краснодаре, находится в тяжелом состоянии, второй был выписан из больницы, сообщил 30 ноября представитель регионального главного следственного управления СКР.

«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него огнестрельное ранение в голову, его прооперировали», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По его словам, второй был ранен в руку и после необходимой медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, вечером 29 ноября в Краснодаре возле магазина неизвестный мужчина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся в припаркованном патрульном автомобиле.

Ответным огнём преступник был ликвидирован. Правоохранители получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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