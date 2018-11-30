Пятница, 30 Ноября 2018 года
13:06:46 МСК

В СКР рассказали о состоянии раненых при нападении сотрудников Росгвардии

Происшествия

Состояние одного из раненых сотрудников оценивается как тяжелое

Краснодар, 30 ноября 2018, 12:04 — REGNUM  Один из сотрудников Росгвардии, раненый при нападении в Краснодаре, находится в тяжелом состоянии, второй был выписан из больницы, сообщил 30 ноября представитель регионального главного следственного управления СКР.

«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него огнестрельное ранение в голову, его прооперировали», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По его словам, второй был ранен в руку и после необходимой медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, вечером 29 ноября в Краснодаре возле магазина неизвестный мужчина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся в припаркованном патрульном автомобиле.

Ответным огнём преступник был ликвидирован. Правоохранители получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре возбуждено дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить