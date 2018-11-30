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При ударе ВВС США в Афганистане погибли 23 мирных жителя — ООН

Происшествия

Включая женщин и детей

При ударе ВВС США в Афганистане погибли 23 мирных жителя — ООН
Цитата из х/ф «Жестяной барабан». Реж. Фолькер Шлёндорф. 1979. ФРГ, Франция, Югославия, Польша
Последствия бомбардировки

Кабул, 30 ноября 2018, 11:55 — REGNUM  Расследование ООН показало, что в результате удара ВВС США в афганской провинции Гильменд погибли 23 мирных человека, сообщает 30 ноября Reuters.

Среди погибших были женщины и дети. Инцидент произошел во вторник, 27 ноября, когда американский вертолет совершал полет в провинции Гильменд.

Напомним, вооруженные силы США принимают активное участие в боевых действиях в Афганистане. Военные помогают правительству страны держаться против натиска боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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