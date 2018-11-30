Проверки на полигоне в Чувашии: уголовное дело ушло в суд

Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора филиала общества «Управление отходами». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил «осуществление контроля за состоянием и сохранностью трассы напорной канализации», идущей от филиала общества до ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения», «не проводил мероприятия, направленные на предупреждение возможных аварийных ситуаций на ней, и с июля 2015 года по август 2017 года осуществлял транспортировку сточных вод, содержащих в своем составе экологически опасные бактериологические и химические вещества, по указанному маршруту».

"В результате допущенного бездействия с 01.08.2017 по 22.08.2017 на трассе напорной канализации по причине разгерметизации трубопровода произошел аварийный розлив неочищенных и необеззараженных канализационных стоков на рельеф местности — участок земель населенного пункта г. Новочебоксарск, в результате которого канализационные стоки в объеме не менее 50 куб. метров, содержащие в своем составе экологически опасные бактериологические и химические вещества, не прошедшие предварительной очистки, поступили на рельеф местности в пределах земельного участка, расположенного южнее д. 101 по ул. Промышленная», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следственного управления СКР по Чувашии, это повлекло было загрязнение почвы на площади более 15 тыс. метров. Следствием установлено «значительное превышение фоновых концентраций химических и биологических веществ: например, фактическое содержание азота нитритного в пробе почвы превысило фоновый показатель в 8 раз, азота аммонийного — в 19 раз». Разгерметизация трубопровода была в кратчайшие сроки устранена. По данным ведомства, нанесённый окружающей среде ущерб превысил 40,4 млн рублей.

Директору филиала общества «Управление отходами» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Транспортировка бактериологических, химических веществ с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды»). Материалы уголовного дела направлены в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

В следственном управлении также отмечают, что общество привлечено к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ), а управление Росприроднадзора по Чувашии обратилось в суд с иском о взыскании причиненного ущерба в гражданско-правовом порядке. По результатам расследования уголовного дела следователем в министерство природных ресурсов и экологии Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

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