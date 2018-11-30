Проверки на полигоне в Чувашии: уголовное дело ушло в суд

Чебоксары, 30 ноября 2018, 11:02 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора филиала общества «Управление отходами». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил «осуществление контроля за состоянием и сохранностью трассы напорной канализации», идущей от филиала общества до ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения», «не проводил мероприятия, направленные на предупреждение возможных аварийных ситуаций на ней, и с июля 2015 года по август 2017 года осуществлял транспортировку сточных вод, содержащих в своем составе экологически опасные бактериологические и химические вещества, по указанному маршруту».
"В результате допущенного бездействия
По данным следственного управления СКР по Чувашии, это повлекло было загрязнение почвы на площади более 15 тыс. метров. Следствием установлено «значительное превышение фоновых концентраций химических и биологических веществ: например, фактическое содержание азота нитритного в пробе почвы превысило фоновый показатель в 8 раз, азота аммонийного — в 19 раз». Разгерметизация трубопровода была в кратчайшие сроки устранена. По данным ведомства, нанесённый окружающей среде ущерб превысил 40,4 млн рублей.
Директору филиала общества «Управление отходами» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Транспортировка бактериологических, химических веществ с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды»). Материалы уголовного дела направлены в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.
В следственном управлении также отмечают, что общество привлечено к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ), а управление Росприроднадзора по Чувашии обратилось в суд с иском о взыскании причиненного ущерба в гражданско-правовом порядке. По результатам расследования уголовного дела следователем в министерство природных ресурсов и экологии Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
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