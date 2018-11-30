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Почему вспышки холеры не исключены и в России

Происшествия

Распространению холеры способствуют нагревшиеся, но плохо очищенные водоёмы, отмечает эксперт

Почему вспышки холеры не исключены и в России
Nathan Reading
Культура холерного вибриона (Vibrio cholerae)

Барнаул, 30 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Периодически вспышки холеры возникают и в России — к сожалению, все условия для нее есть, считает алтайский доктор Игорь Червяков. Комментируя ИА REGNUM предупреждение Роспотребнадзора о неблагоприятной по холере ситуации в десятках стран, он, в частности, напомнил, что профилактикой холеры санитарные врачи занимаются круглый год, но летом 2001 года на нее пришлось обратить особое внимание из-за вспышки этого заболевания в Татарии.

«На Алтае же последняя вспышка холеры была зарегистрирована в 1973 году, а единичные случаи, завезенные из Пакистана и Турции, — в 1994 году», — отметил Игорь Червяков.

По его мнению, необходимые условия для накопления и распространения холерного вибриона появляются тогда, когда прогреваются водоёмы, а сбрасываемые в них воды должным образом не очищаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о неблагоприятной ситуации по холере в десятках стран мира российских туристов предупредили в Роспотребнадзоре. В частности, речь идёт об осложнении эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки, в том числе в Чили, где было зарегистрировано 43 случая заболевания. Причём 29 случаев зарегистрированы в городе Сантьяго.

Всего же с начала 2018 года холерой болели 73,3 тыс. человек в 37 странах мира, и почти 1,8 тыс. случаев заражение закончились летальным исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: Холера наступает: Роспотребнадзор назвал самые неблагоприятные страны

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Холера
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