Две женщины погибли при пожаре в частном доме под Тулой

Тула, 30 ноября 2018, 10:57 — REGNUM В результате пожара в одном из частных домов в селе Велье-Никольское Чернского района Тульской области погибли две женщины, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
По данным следствия, инцидент произошел утром 30 ноября, после тушения пожара в доме были обнаружены тела 56-летней и 35-летней женщин.
Читайте также: В Тульской области при пожаре в жилом доме погибли три человека
По данному факту следователи начали проверку, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, также опрашиваются свидетели произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее четверо детей погибли во время пожара в квартире одного из домов на улице Гарнизонный проезд в Туле, возбуждено уголовное дело.
Читайте также: В Туле во время пожара погибли четверо детей