Две женщины погибли при пожаре в частном доме под Тулой

Тула, , 10:57 — REGNUM В результате пожара в одном из частных домов в селе Велье-Никольское Чернского района Тульской области погибли две женщины, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел утром 30 ноября, после тушения пожара в доме были обнаружены тела 56-летней и 35-летней женщин.

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По данному факту следователи начали проверку, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, также опрашиваются свидетели произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четверо детей погибли во время пожара в квартире одного из домов на улице Гарнизонный проезд в Туле, возбуждено уголовное дело.

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