В Японии задержали актера, подозреваемого в нападении на модель

Токио, , 10:28 — REGNUM Правоохранительные органы Японии задержали актера из Китая по подозрению нападении на свою бывшую девушку, сообщает 30 ноября Associated Press.

Девушка обратилась в полицию, обвинив молодого человека в преследовании, после чего мужчина был задержан. Позже он признался, что ударил девушку.

Бывшая пара оказалась достаточно известна в Китае и Японии. Мужчина снимается в кино в Китае, а девушка является японской фотомоделью. Личности фигурантов дела не разглашаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Италии утвердило кодекс противодействия насилию над женщинами