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Из тюрьмы в Индонезии сбежали свыше 100 заключенных

Происшествия

Побег планировался заранее

Джакарта, 30 ноября 2018, 10:19 — REGNUM  Свыше 100 заключенных сбежали из индонезийской тюрьмы во время молитвы, сообщает 30 ноября Associated Press.

Инцидент произошел, когда тюремные надзиратели позволили всем 720 заключенным прочитать вечернюю молитву, выпустив их из камер.

По всей вероятности побег планировался за ранее, преступники перерезали ограждения и очутились на свободе. В результате акции пострадали сотрудники полиции, однако ранения не были серьезными.

Напомним, Индонезия испытывает серьезные трудности с пенитенциарной системой. Основная проблема вызвана переполненностью тюрем. Большая часть заключенных осуждена за торговлю наркотиками.

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Происшествия в местах лишения свободы
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