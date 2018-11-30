Инцидент с лайнером Меркель мог иметь «криминальный характер»

Кёльн, Германия, , 10:06 — REGNUM Поломка самолета канцлера Германии Ангелы Меркель может иметь «криминальный характер». Об этом со ссылкой на службы безопасности ФРГ пишет 30 ноября Rheinische Post.

После экстренной посадки германского правительственного самолета, направлявшегося на саммит «большой двадцатки» в Буэнос-Айрес Меркель беседовала с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, говорится в материале издания.

По предварительным данным, посадка в Кёльне была произведена после «беспрецедентного нарушения системы связи» лайнера. Об этом заявил командир воздушного судна, на борту которого находилась канцлер ФРГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за инцидента с лайнером немецкая делегация серьезно опоздает на встречу. Меркель прибудет в Аргентину 30 ноября в 17:55 по местному времени.

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