ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 18 раз — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ открыли огонь по территории ДНР 18 раз, выпустив 314 единиц боеприпасов, сообщили 30 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские боевики один раз применили 120-мм миномёт, а также использовали вооружение БТР, гранатомёт различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ применили зенитные установки, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование БТР и стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Гольмовский, Доломитное, Михайловка, поселок шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Каштановое, Васильевка, Спартак, Донецк (поселок шахты Трудовская), Старомихайловка, Ленинское», — отметили в СЦКК.

Представители ДНР рассказали, что в результате украинских обстрелов повреждения получили два жилых дома в посёлке Зайцево — в одном выбиты все стёкла, во дворе другого разрушена хозяйственная пристройка.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили 150 единиц боеприпасов.

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Согласно Минским соглашениям Украина обязана обеспечить устойчивое прекращение огня на всей линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, но Киев игнорирует взятые на себя обязательства и продолжает нагнетать вражду.