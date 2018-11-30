Пятница, 30 Ноября 2018 года
11:37:49 МСК

В Томске ликвидировали крупный пожар в торговом центре

Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняются

В Томске ликвидировали крупный пожар в торговом центре
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Томск, 30 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  Спасатели ликвидировали пожар в одном из торговых центров Томска на площади около тысячи квадратных метров, сообщили 30 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре «Светофор» поступило на пульт спасателей в 06:04 по местному времени (02:04 мск), горело одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа.

Спустя четыре часа спасатели ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске более ста человек были эвакуированы из-за пожара в одном из развлекательных клубов областной столицы.

Читайте также: В Томске произошел пожар в стриптиз-клубе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить