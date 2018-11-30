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Самолет AirIndia задел крылом здание аэропорта в Стокгольме

Происшествия

Самолет авиакомпании AirIndia, перевозивший 179 пассажиров, столкнулся с зданием аэропорта Арланда в Стокгольме

Нью-Дели, 30 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Судно авиакомпании AirIndia, на котором находилось 179 пассажиров, зацепило здание аэропорта Арланда в Стокгольме. Это произошло в результате профессиональной ошибки пилота.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат таймс», пассажиры были эвакуированы по спасательной лестнице и доставлены внутрь аэропорта.

Авария произошла в пятидесяти метрах от входа в терминал №5, который является основным терминалом для международных рейсов аэропорта Арланда. В оперативном режиме на посадочную полосу прибыла полиция и несколько пожарных машин. Сейчас судно остается на стоянке в Стокгольме. Расследование по установлению виновных продолжается.

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Зарубежная хроника
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