Самолет AirIndia задел крылом здание аэропорта в Стокгольме

Нью-Дели, , 10:51 — REGNUM Судно авиакомпании AirIndia, на котором находилось 179 пассажиров, зацепило здание аэропорта Арланда в Стокгольме. Это произошло в результате профессиональной ошибки пилота.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат таймс», пассажиры были эвакуированы по спасательной лестнице и доставлены внутрь аэропорта.

Авария произошла в пятидесяти метрах от входа в терминал №5, который является основным терминалом для международных рейсов аэропорта Арланда. В оперативном режиме на посадочную полосу прибыла полиция и несколько пожарных машин. Сейчас судно остается на стоянке в Стокгольме. Расследование по установлению виновных продолжается.