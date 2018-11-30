Пилот разбившегося в Хакасии легкомоторного самолета был пьян — СКР

Абакан, , 09:41 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела по факту крушения в апреле 2018 года сверхлегкого самолета в Хакасии, сообщает 30 ноября пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, командир воздушного судна был в состоянии алкогольного опьянения, не имел действующего свидетельства пилота и медицинского заключения, в отсутствии сертификата летной годности и, не имея права эксплуатировать самолет, осуществил взлет с посадочной полосы Кайбалы в Алтайском районе.

«Полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью», — сообщили в пресс-службе, добавив, что уголовное дело в отношении пилота было прекращено в связи с его смертью.

Напомним, инцидент произошел 21 апреля вблизи населенного пункта Кайбалы в Алтайском районе. В результате крушения легкомоторного самолета погибли 2 человека: пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна была разрушена.

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