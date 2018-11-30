СМИ назвали причину смерти осужденного в США гражданина России

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Заключенный в американской колонии гражданин России Мергенсан Омар умер после попытки покончить с собой, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, 15 ноября после попытки самоубийства мужчина был госпитализирован в больницу, где 24 ноября скончался.

При этом за несколько недель до происшествия он был временно переведен на режим наблюдения за потенциальными самоубийцами, сообщил источник.

Напомним, ранее в посольстве РФ в США сообщили, что в одном из медицинских центров города Такома в штате Вашингтон умер российский гражданин. В настоящее время посольство выясняет все обстоятельства произошедшего.

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