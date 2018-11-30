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На смену разрушительному пожару в Калифорнии пришло наводнение

Происшествия

Экстремальная засуха сменилась сильными ливнями

На смену разрушительному пожару в Калифорнии пришло наводнение
Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

Парадайз, США, 30 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Обстановка в Калифорнии не успевает нормализоваться: спустя три недели после сильнейшего лесного пожара американскому штату угрожает наводнение, передает немецкий канал N-TV 30 ноября.

Проливные дожди затопили местность вокруг сгоревшего города Парадайз. В административном округе Бьютт власти организовали эвакуацию уязвимого населения. По сообщению газеты San Francisco Chronicle, из затопленных автомобилей были спасены люди.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Калифорнии начался 8 ноября. Он почти полностью уничтожил город Парадайз: сгорело более 13 тыс. домов. Погибли по меньшей мере 88 человек, более 500 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Сильные ливни и их последствия
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