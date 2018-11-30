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Два человека погибли при пожаре в дачном доме под Волгоградом

Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняются

Два человека погибли при пожаре в дачном доме под Волгоградом
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар в частном доме

Волжский, Волгоградская область, 30 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  В результате пожара в одном из дачных домов в городе Волжском Волгоградской области погибли два человека, сообщает 30 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 05:40 по местному времени (04:40 мск). Спустя 24 минуты пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела двоих человек, в настоящее время их личности, а также причина пожара, устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в одном из частных домов в поселке Западновка в Волгоградской области погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.

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Пожары в жилых домах
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