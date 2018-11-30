Установлены личности семи погибших при взрыве химикатов на севере Китая

Шицзячжуан, Китай, , 08:46 — REGNUM Семь из двадцати трех жертв смертоносного взрыва в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая были идентифицированы по тесту ДНК, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 23 человек стали жертвами и еще 22 получили ранения в результате взрыва грузовика с цистерной взрывоопасного вещества близ химической фабрики в городе Чжаньцзякоу. Все поисково-спасательные работы прекращены, идентификация личностей, оставшихся погибших продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в 12:40 по местному времени 28 ноября, в результате детонации загорелись еще 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей. Расследование продолжается.

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