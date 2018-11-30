Пятница, 30 Ноября 2018 года
10:02:11 МСК

Установлены личности семи погибших при взрыве химикатов на севере Китая

Происшествия

Установить личности удалось только по тесту ДНК

Шицзячжуан, Китай, 30 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  Семь из двадцати трех жертв смертоносного взрыва в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая были идентифицированы по тесту ДНК, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 23 человек стали жертвами и еще 22 получили ранения в результате взрыва грузовика с цистерной взрывоопасного вещества близ химической фабрики в городе Чжаньцзякоу. Все поисково-спасательные работы прекращены, идентификация личностей, оставшихся погибших продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в 12:40 по местному времени 28 ноября, в результате детонации загорелись еще 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае завершилась спасательная операция после взрыва на химическом заводе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить