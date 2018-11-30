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На Урале оценили состояние трассы на месте смертельного ДТП

Происшествия

«Дорожное покрытие чистое, сухое»

Челябинск, 30 ноября 2018, 08:25 — REGNUM  В Челябинской области на месте ДТП с пятью погибшими состояние дорожного покрытия было чистым и сухим. Об этом 30 ноября журналистам сообщила пресс-секретарь областного управления дорог «Южный Урал» Татьяна Денисова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, на месте ДТП было введено реверсивное движение. К заторам оно не привело, так как ночью интенсивность движения транспорта ниже. Впрочем, к утру оно так и не было снято. Идут следственные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла в районе 22:50 по местному времени 30 ноября на 108-м километре федеральной трассы «Челябинск — Екатеринбург». Столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Погибли пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Челябинской области — пятеро погибших

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Дорожно-транспортные происшествия
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