Дагестан: ребёнок и его родители борются за жизнь после взрыва газа

Махачкала, , 08:40 — REGNUM Семья из трёх человек — родители и ребёнок — пострадали в Махачкале в результате взрыва бытового газа. Происшествие случилось вечером 29 ноября на 8-ом этаже одного из 10-этажных домов, сообщили ИА REGNUM в пресс службе республиканского МЧС.

Пожара после взрыва не случилось, однако в квартире частично были выбиты окна и входная дверь. Эвакуировать жильцов дома не понадобилось.

Пострадавшие были доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. В пресс-службе администрации города сообщили, что состояние всех троих членов семьи оценивается как критическое.

На место происшествия для ознакомления с ситуацией выехал врио главы города Махачкалы Мурад Алиев. Он дал поручение городским службам как можно скорее разобраться в причинах происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM в августе 2018 года в Махачкале в подвальном помещении банкетного зала «Лайли» произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия погибло 11 человек и еще более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Трагедия произошла из-за нарушения требований пожарной безопасности: хозяйка зала установила газобаллонное оборудование, не обеспечив безопасную эксплуатацию здания.