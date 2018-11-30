Дом вице-канцлера Германии Шольца подвергся нападению вандалов

Гамбург, Германия, , 07:44 — REGNUM Дом вице-канцлера Германии и бывшего мэра Гамбурга Олафа Шольца подвергся нападению неизвестных вандалов, пишет газета Spiegel со ссылкой на заявление полиции.

В ночь на 30 ноября группа из 14 человек атаковала резиденцию Шольца в Гамбурге. Неизвестные подожгли покрышку перед входом в дом и забросали стены стеклянными банками, наполненными краской. Затем вандалы скрылись. Полиция начала расследование.

Хозяин дома в это время находился на пути в Буэнос-Айрес на саммит «большой двадцатки».

Как сообщало ИА REGNUM, по пути в Аргентину самолет канцлера Германии совершил экстренную посадку в Кёльне из-за выхода из строя системы связи с землей. Немецкая делегация отправится на саммит другим бортом.

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