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ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 6 раз

Происшествия

Жертв и разрушений нет

ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 6 раз
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдаты ВСУ

Луганск, 30 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ЛНР, нанеся удары по пяти населённым пунктам Республики, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 30 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли посёлок Логвиново из 82-мм миномётов, гранатомёта СПГ и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

По населённому пункту Золотое-5 и Марьевке украинские боевики выпустили в общей сложности девять 120-мм мин и шестнадцать 82-мм мин со стороны занятого ими посёлка Золотое-4.

Посёлок Калиново подвергся обстрелу со стороны Троицкого — шесть 82-мм мин и шесть гранат СПГ.

В район населённого пункта Пришиб прилетело восемь 120-мм мин и двенадцать 82-мм мин.

В результате обстрелов гражданские лица и военнослужащие ЛНР не пострадали, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Украинские военные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня, применяя 120-мм миномёты, которые согласно Минским соглашениям должны быть отведены от линии соприкосновения.

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