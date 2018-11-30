Опубликовано видео перехвата ракет над Дамаском

Дамаск, , 07:12 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Сирии в ночь с 20 на 30 ноября сбили несколько ракет «воздух-земля» юго-западнее Дамаска. Видеозапись пуска одной из зенитных ракет опубликована в YouTube.

На кадрах ролика, записанного очевидцами событий, хорошо виден момент старта ракеты с земли и слышны звуки разрывов. Также заметны вспышки в небе.

Ранее в СМИ появилась информация, что ракета сирийской системы ПВО поразила боевой самолет Израиля, однако позднее представители военного ведомства еврейского государства опровергли эти данные.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 ноября стало известно, что комплексы ПВО сирийской армии сбили четыре ракеты класса «воздух-земля» юго-западнее Дамаска. Высказывалось мнение, что это были израильские ракеты, выпущенные по наземным объектам на окраине Дамаска.

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