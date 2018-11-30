Житель Забайкалья силой напоил жену уксусной кислотой

Чита, , 07:05 — REGNUM Житель Забайкалья, поссорившись со своей сожительницей, расправился с ней самым жестоким образом. Как сообщает региональное СУ СК РФ, в сентября 2018 года 33-летний житель Читы силой напоил женщину уксусной кислотой. Свидетелем происходящего был четырехлетний сын женщины, сообщает газета «Вечорка».

"В результате полученного отравления пострадавшая скончалась через два дня. После этого подозреваемый, желая избежать уголовной ответственности, обратился в правоохранительные органы с заявлением о самоубийстве сожительницы», — поясняют следователи.

По их словам, признаки, указывающие на криминальный характер смерти женщины, подтверждены рядом судебных экспертиз. Несмотря на это подозреваемый по прежнему отрицает причастность к преступлению.

В соответствии с уголовным делом, возбужденным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), подозреваемый задержан на 48 часов. В дальнейшем следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.